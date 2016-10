TNT Comedy 08:45 bis 09:10 Comedyserie King of Queens Folge: 76 Hundstage USA 2001 16:9 Merken Um Arthur hin und wieder aus dem Haus zu bekommen, heuert Doug die junge Holly an, die mit dem rüstigen Senior ausgehen soll. Arthur bekommt die Sache jedoch in den falschen Hals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Nicole Sullivan (Holly) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michael J. Weithorn

