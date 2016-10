3sat 02:40 bis 04:10 Thriller Der blinde Fleck - Das Oktoberfestattentat D 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Herbst 1980: Reporter Ulrich Chaussy stellt Nachforschungen zu dem blutigen Terroranschlag auf das Oktoberfest vom 26. September 1980 an. Dabei stößt er auf Ungereimtheiten. Bald beginnt Chaussy, Zweifel an den offiziellen Ermittlungsergebnissen und der von dem Leiter des bayerischen Staatsschutzes Dr. Hans Langemann vertretenen Einzeltäterversion zu hegen. Der 21-jährige Geologie-Student Gundolf Köhler, Mitglied der neonazistischen "Wehrsportgruppe Hoffmann", der selbst Opfer des Attentats wird, soll allein und politisch unmotiviert gehandelt haben. Die Suche nach der Wahrheit wird zu Chaussys Lebensaufgabe. Das Oktoberfestattentat ist der bisher schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 13 Menschen wurden getötet und mehr als 200 zum Teil schwer verletzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benno Fürmann (Ulrich Chaussy) Nicolette Krebitz (Lise Chaussy) Heiner Lauterbach (Dr. Hans Langemann) Jörg Hartmann (Werner Dietrich) August Zirner (Meier) Udo Wachtveitl (Werner Winter) Miroslav Nemec (Kurt Rebmann) Originaltitel: Der blinde Fleck Regie: Daniel Harrich Drehbuch: Ulrich Chaussy, Daniel Harrich Kamera: Tobias Corts, Walter Harrich Musik: Ian Honeyman Altersempfehlung: ab 12