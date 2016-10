Herbst 1980: Der BR-Reporter Ulrich Chaussy (Benno Fürmann) stellt eigene Nachforschungen zu dem blutigen Terroranschlag auf das Münchner Oktoberfest an. Er glaubt nicht an die Theorie von einem unpolitischen Einzeltäter … Bittere Geschichtsstunde. Im Anschluss folgt eine Doku zum Thema. In Google-Kalender eintragen