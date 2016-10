3sat 14:50 bis 15:35 Dokumentation Höhenflüge Mit dem Wind über Sri Lanka D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Phil und Allie Dunnington sind passionierte Heißluftballonfahrer. Ihre besondere Art zu reisen eröffnet ihnen auch immer wieder besondere Perspektiven. In der fünfteiligen Reihe lassen sie die Zuschauer an atemberaubenden Ausblicken, dramatischen Landungen und unerwarteten Begegnungen teilhaben. In der aktuellen Folge bereisen Phil und Allie Dunnington Sri Lanka. Lange Zeit war die Insel vor der Südostküste Indiens für Ballonfahrer ein weißer Fleck auf der Weltkarte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Höhenflüge