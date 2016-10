3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen App unterstützt Depressions-Therapie - Die App "Get.Up" soll zur unterstützenden Behandlung leichter bis mittlerer Depressionen dienen. / Ende der "Rosetta"-Mission - Zwölfeinhalb Jahre nach ihrem Start ist die Sonde auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerassimenko niedergegangen. / Neue Konzepte für die Hauptschulen - Eine Hauptschule in Senden setzt verstärkt auf Praxis statt nur auf Theorie: Sie will zurück zu den Wurzeln und die Schüler aktiv ans Handwerk heranführen. A, D, CH 2016 2016-10-04 09:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken * Rückblick Rosetta - das Ende einer großen Mission Es war eines der größten Abenteuer der Raumfahrt: Die Rosetta-Mission, die lange Reise einer Sonde, die auf einem Kometen landen soll. Einem Kometen mit dem klangvollen Namen Tschurjumov-Gerassimenko - auch Tschuri genannt. Heute geht die Mission offiziell zu Ende. * Rosetta: Die Bilanz Es wurden große Versprechungen gemacht: Wie kam das Leben auf die Erde? Mehr Details über die Entstehung des Sonnensystems. Was davon konnte Rosetta leisten? Wo blieben die Messungen hinter den Erwartungen der Wissenschaftler zurück? "nano" fasst zusammen. * Was kommt nach Rosetta? Nach der Mission ist vor der Mission. Esa und Nasa wollen künftig Asteroiden verschieben, falls sie auf Kollisionskurs mit der Erde sind. Was nach Hollywood klingt, ist Darmstadt und eines der Nachfolgeprojekte der Rosetta-Mission. "nano" stellt die Missionen "Osiris Rex" und "Asteroid Impact Mission" vor. * Depressions-App - wichtige Unterstützung bei der Therapie Die WHO sieht Depressionen als eine der größten Volkserkrankungen weltweit. In Deutschland sind ca. 5 Prozent der Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren betroffen. Im Forschungszentrum Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig wurde zur unterstützenden Behandlung leichter bis mittlerer Verlaufsformen die Smartphone App "Get.Up" entwickelt. Die derzeit laufende Studie ist vielversprechend. * Hauptschule mit Zukunft In den neuen Bundesländern wurde die Hauptschule erst gar nicht eingeführt, in den alten Bundesländern befindet sie sich seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Doch in Senden bei Münster hält man an ihr fest. Durch neue Konzepte soll die Hauptschule wiederbelebt werden, mit Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yve Fehring Originaltitel: nano

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 338 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 98 Min.