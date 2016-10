Spiegel TV Wissen 22:00 bis 22:55 Dokumentation Wunder des Lebens Schlüssel zur Vielfalt GB 2013 Merken Der Löwe gilt als Sinnbild der Stärke. Seine Kraft verdankt er - wie die meisten Lebewesen - winzigen Molekülen, den Proteinen. Diese basieren auf einem Schlüsselelement: Kohlenstoff. Erst die besonderen Eigenschaften des Kohlenstoffs ermöglichten die Bildung immer komplexerer organischer Moleküle - bis hin zur Erbsubstanz DNA. Und so geht die Vielfalt des Lebens auf der Erde auf ein Element zurück, das in den Herzen der Sterne geboren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wonders of Life Regie: Gideon Bradshaw, Helene Ganichaud Kamera: Neil Kent