Spiegel TV Wissen 13:05 bis 13:50 Dokumentation Where the Wild Men Are - Aussteiger am Ende der Welt Im Herz der Sümpfe GB 2014 Im Herz der Sümpfe: Früher machte Colbert mit Finanzgeschäften das große Geld. Ein Leben, von dem der 64-Jährige mittlerweile weit entfernt ist. Ben Fogle besucht den Aussteiger in den Sümpfen von Georgia, wo er in einer selbstgebauten Holzhütte ohne Toilette lebt. Ben lernt, wie man hier überlebt. Doch auf die größte Überraschung war er nicht vorbereitet: Sein Gastgeber ist ein wahrer Sex-Guru. Moderation: Ben Fogle Originaltitel: Where the Wild Men Are with Ben Fogle