ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Nachhilfe fürs Leben Eine Lehrerin kämpft für ihre Schüler D 2013 2016-10-05 17:15 16:9 Live TV Merken Eindrücke vom Schulalltag an der Schlau-Schule in München, schulanaloger Unterricht für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. Begleitung dreier Schüler ein halbes Jahr bis zur Prüfung für den Hauptschulabschluss. Schwierige Lebenssituation der Schüler ohne Eltern und Familie, schwere Traumatisierungen durch Erlebnisse im Heimatland. Besonderes Engagement des Schulleiters Michael Stenger. Wenn Bakar sie besuchen kommt, freut sie sich. Er war einer ihrer Schüler, und wenn er heute von seinem neuen Job in einer Autowaschanlage erzählt, ist sie stolz wie eine Mutter. Die Förderschullehrerin Betül Durmaz kämpft seit zwölf Jahren darum, dass ihre Schüler später einmal ohne Hilfe durchs Leben kommen. "Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, diesen Job bis zur Rente zu machen", sagt Betül Durmaz nach einem schwierigen Elterngespräch. Sie klammert sich an einzelne Erfolgsgeschichten, um den anstrengenden Berufsalltag durchzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachhilfe fürs Leben - Eine Lehrerin kämpft für ihre Schüler