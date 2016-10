ARD alpha 19:00 bis 19:30 Diskussion alpha-Campus TALKS Forschung auf den Punkt gebracht D 2016 2016-10-05 09:30 16:9 Live TV Merken Der Psycholinguist und Humboldt-Professor Harald Clahsen von der Universität Potsdam hinterfragt, ob die Mythen zum Thema Mehrsprachigkeit stimmen. Kennen Sie Spitzenforscher, die in der Lage sind, ihren Forschungsgegenstand einem Laien in einem kurzen Vortrag spannend und lebendig zu erklären? Nein? Wir schon! In der Sendung "Campus Talks" bringen Wissenschaftler ihre Forschung auf den Punkt. Jeder Teilnehmer hat 13 Minuten Zeit. Erlaubt sind weder PowerPoint noch Manuskript. Die freie Rede zählt! "Campus Talks" übersetzt neue Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung in eine Sprache, die auch Fachunkundige verstehen können. Das ist anregend und unterhaltsam, aber es ist vor allem eine unverzichtbare Aufgabe der Wissenschaft in einer demokratischen Gesellschaft. Heute lüftet der Alternsforscher Björn Schumacher von der Universität Köln das Geheimnis darüber, warum Menschen altern - und warum manche schneller als andere. Der Psycholinguist und Humboldt-Professor Harald Clahsen von der Universität Potsdam hinterfragt welche Mythen zum Thema Mehrsprachigkeit wahr und welche falsch sind. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Björn Schumacher (Alternsforscher), Harald Clahsen (Psycholinguist) Originaltitel: alpha-Campus TALKS