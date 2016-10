ARD alpha 13:00 bis 13:45 Diskussion alpha-Forum: Romuald Schaber D 2016 16:9 Live TV Merken Romuald Schaber: "Damals waren wir zehn über ganz Deutschland verstreute Protestorganisationen. Wir haben uns zusammentelefoniert und haben uns in Bonn getroffen. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass die Milchbauern in ganz Deutschland letztendlich das gleiche Problem haben, und alle waren mit der Interessenvertretung des Bauernverbands unzufrieden. Denn der Bauernverband ist immer nur auf die Versammlungen gekommen und hat gesagt: 'Ja, wir haben jetzt wieder das Schlimmste verhindert, aber mehr können wir nicht machen. Ihr müsst das einfach akzeptieren.' Das war uns zu wenig. Wir haben gesagt: 'Nein, wir müssen vorausschauend für Perspektiven kämpfen, für bessere Bedingungen kämpfen.' Man darf nicht vergessen, dass auch Mitte der 1990er Jahre, um 1995, 1996, für die Landwirtschaft ganz schwierige Jahre waren, auch für die Milchbauern. Das hat dann die Gründung des BDMs noch einmal beflügelt und ihr einen Schub gegeben." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Romuald Schaber (Vorsitzender Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V.) Originaltitel: alpha-Forum