GSG 9 - die Deutsche Anti-Terror-Einheit

Eliteeinheit, Anti-Terror-Truppe oder Helden von Mogadischu - die Grenzschutzgruppe 9 hat viele Namen. Alles begann mit einem Trauma, der tödlichen Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Nie wieder sollte die Polizei dem Terror so hilflos ausgeliefert sein! GSG 9 Gründungskommandeur Ulrich Wegener formte eine Spezialeinheit, die 1977 Weltruhm erlangte: In nur 7 Minuten gelang den Beamten die spektakuläre Befreiung aller Geiseln der Landshut-Maschine in Mogadischu. Doch das glänzende Image bekommt Kratzer wie nach dem RAF-Einsatz in Bad Kleinen. Die Medien stürzen sich auf die sonst im Verborgenen arbeitenden Beamten. Zusammen mit GSG 9 Kommandeur Jerome Fuchs blickt Planet Wissen hinter die Schlagzeilen und bekommt Einblicke in alltägliche Arbeit der Spezialeinheit. Wie bestehen die Beamten in einem Job, in dem sie immer wieder physisch und psychisch an ihre Grenzen gehen müssen? Dr. Günter W. Weber vom Institut für Konfliktforschung & Krisenberatung berät seit Jahren die GSG 9. Mit dem Psychologen sprechen wir darüber, was die neue Terrorgefahr für die Einsatzkräfte und auch die Bevölkerung bedeutet und wie wir mit unseren Ängsten umgehen können.

Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms
Gäste: Jerome Fuchs (GSG-9-Kommandeur), Dr. Günter W. Weber (Institut für Konfliktforschung und Krisenberatung)