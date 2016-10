ARD alpha 07:00 bis 07:25 Reportage Karen in Action Mit blauem Licht und rotem Kreuz D 16:9 Live TV Merken In dieser Folge ist die Reporterin Karen Markwardt dabei, wenn das Deutsche Rote Kreuz, kurz DRK, im Einsatz ist. Vielleicht wird sie dabei ja auch selbst für den Ernstfall fit gemacht. Rettungsassistent Christoph Hewel erklärt ihr genau, worauf es bei der Ersten Hilfe ankommt. Um einen schwerverletzten Menschen wiederzubeleben, muss man die richtige Beatmungstechnik und die Herzdruckmassage beherrschen. Das übt Karen natürlich nicht an einem Menschen, sondern an der Puppe Anne. In der Notrufzentrale erfährt die Reporterin, dass ein Rettungswagen schon nach acht bis 15 Minuten nach einem Notruf am Unfallort eintrifft. Damit das so schnell gehen kann, müssen die lebensrettenden Informationen gleich gezielt beim Anrufer abgefragt werden, am besten mit den fünf großen W-Fragen: Wo ist der Unfall passiert? Was ist passiert? Wie viele Personen sind verletzt? Welche Art der Verletzung liegt vor? Dann wird der Anrufer gebeten, am Unfallort zu warten, um den Notfallärzten vor Ort weitere Informationen liefern zu können. Christoph und Karen werden zu einem Einsatz gerufen. Ein Auto ist in eine Wandergruppe gefahren. Mehrere Menschen sind verletzt. Mit Blaulicht und Sirene fahren die beiden zum Unfallort. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Eine Halswirbelverletzung muss versorgt, ein offener Beinbruch behandelt werden. Karen darf keinen Fehler machen. Christoph ist beeindruckt, wie gut sie sich schlägt. Und auch wenn dieser Einsatz nur eine Übung war, ist Karen sehr stolz auf sich. So konnte sie tatsächlich dazu beitragen, Leben zu retten - ein tolles Gefühl! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Karen in Action

