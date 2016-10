AXN 04:55 bis 05:30 Comedyserie House of Lies Verbrannte Erde USA 2015 16:9 Merken Als die Spannungen zwischen Ellis und Maya den Siedepunkt erreichen, heckt Marty erneut einen Plan aus, der Jeannie gar nicht gefällt. Clyde und Kelsey kommen sich auf der Suche nach Investoren für ihr Start-Up näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Jade Holden (Party guest) Kenny Ridwan (Danny Buckingham) Originaltitel: House of Lies Regie: Don Cheadle Drehbuch: Wesley S. Nickerson III Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16