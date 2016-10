AXN 20:15 bis 21:00 Actionserie Chicago P.D. Gottkomplex USA 2016 16:9 Merken Deutsche TV-Premiere! Die Ermittlungen in einem Fall treffen Voight von der persönlichen Seite. Denn ein alter Bekannter wird festgenommmen, weil er das Leben anderer Menschen in Gefahr gebracht haben soll: Es laufen Ermittlungen gegen einen Arzt, den Voight (Jason Beghe) kennt. Vier seiner Patienten wurden ins Chicago Med eingeliefert, weil sie eine Überdosis Chemo erhalten haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Holly Dale Drehbuch: Jamie Pachino Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 18