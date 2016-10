AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Folge: 76 Der Chinese GB 2010 16:9 Merken Ein chinesisches Agenten-Trio trifft in Großbritannien ein und soll 48 Stunden im Land verbleiben. Beunruhigende Informationen für den MI-5 - denn das Ziel der Chinesen ist offenbar die Wissenschaftlerin Dr. Jiang, die in London an einer revolutionären Entsalzung-Technologie arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Armitage (Lucas North) Max Brown (Dimitri Levendis) Chike Chan (Dealer) Daphne Cheung (Jiang Li) Ed Cooper Clarke (British Scientist) Peter Firth (Harry Pearce) Iain Glen (Vaughan Edwards) Originaltitel: Spooks Regie: Paul Whittington Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Kamera: Shane Daly Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16