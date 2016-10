Motorvision.TV 00:55 bis 01:20 Magazin Super Cars High End Limousinen High End Limousinen D 2014 Stereo 16:9 Merken Wer bei der aktuellen BMW M5-Limousine das Competition-Paket wählt, will Rennstrecken-Performance für die normale Straße. Das ohnehin schon imposante Kraftwerk des Bayern-V8 entfaltet dann 575 PS. Es entlädt seinen heißen Odem über eine Sportabgasanlage aus Titan; nicht nur leichter als das Original, sondern auch ein Fest für die Ohren. Hardcore-Fans des schnellen M's specken dank Carbon-Keramik-Bremsen nochmals 20 kg ab und verlegen den Bremspunkt damit noch näher an die Kurven. Supercars nimmt Platz und lässt sich in die Polster pressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars