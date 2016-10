Discovery Channel 03:10 bis 03:55 Dokumentation Toucan Nation - Die Tierschützer von Costa Rica USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Costa Rica wird Naturschutz groß geschrieben: Um die tropische Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten, ist fast ein Viertel der Landesfläche unter Schutz gestellt. Das ist auch gut so, denn die Artenvielfalt in dem keinen Staat zwischen Pazifik und Karibik ist weltweit einzigartig! Doch selbst für die erfahrenen Tierschützer von Costa Rica gibt es immer wieder neue Herausforderungen: Tukan-Dame Grecia hat Schlimmes erlebt. Sie wurde von Menschen angegriffen und dabei schwer verletzt - seitdem fehlt ein großes Stück ihres Schnabels. Aber es gibt Hoffnung! Ein internationales Experten-Team der Tierschutzorganisation "Rescate Animal Zooave" hat es sich zum Ziel gesetzt, dem verstümmelten ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Toucan Nation Altersempfehlung: ab 12