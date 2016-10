Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Volltreffer! GB 2013 Stereo 16:9 Merken In der Ruhe liegt die Kraft: Shifu Shi Yan Xiu demonstriert im World Wide Web, wie man den eigenen Körper mithilfe von Konzentration zu absoluten Höchstleistungen antreibt. In einem Youtube-Video wirft der Shaolin-Mönch eine Nadel durch eine Glasscheibe, indem er diese auf über 150 km/h beschleunigt. Um diese Technik zu erlernen, hat der Kampfkünstler zuvor 15 Jahre trainiert. Weitere Highlights dieser Episode: singende Walrosse und ein explosiver Feldversuch mit Acetylengas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned