Discovery Channel 06:25 bis 07:10 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Holt sie heim USA 2008 Stereo 16:9 Merken "Männer, kommt heil wieder zurück!" - Es ist soweit, in wenigen Tagen beginnt die neue Fang-Saison. Die Krabbenfischer treffen letzte Vorbereitungen für das Abenteuer auf hoher See. Während die Besatzungsmitglieder die Schiffe mit Nahrungsmitteln und Fangkörben beladen, treffen sich die Kapitäne um einen Toast auf das gute Gelingen ihres Vorhabens auszusprechen und die üblichen Wetten abzuschließen. Tradition und Aberglaube haben im Alltag der Fischer ihren festen Platz. Kapitän Colburn nimmt auf der "Wizard" zwei Greenhorns mit am Bord, die nicht die geringste Vorstellung davon haben, was im offenen Meer auf sie zukommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 341 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 101 Min.