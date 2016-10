Discovery Channel 05:00 bis 05:40 Dokumentation Alaskan Bush People Die Last der Verantwortung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Drei Schüsse verheißen nichts Gutes. Bear, Gabe und Snowbird kommunizieren auf Chichagof Island mithilfe von Gewehrsalven mit ihren Familienangehörigen. Denn in der Wildnis gibt es weder Funk noch Telefon. Das Trio jagt im Hochland nach Wild. Für den Fall, das jemand Hilfe benötigt, haben sich die Browns zuvor auf besagtes Notsignal geeinigt. Deshalb machen sich die Aussiedler sofort auf den Weg nach "Brown Town" . Billy, das Oberhaupt des "Wolfsrudels" , ist im Wald plötzlich umgekippt und muss dringend medizinisch versorgt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 12