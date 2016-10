Junior 17:10 bis 17:20 Trickserie Lauras Stern Sternenhimmel D 2002 Stereo Merken Familie Sternberg fährt in Urlaub, den Papa diesmal allein geplant und bis zuletzt geheim gehalten hat. Mama ist entsetzt, als sie erfährt, dass es zum Zelten geht. Nur Tommy findet die Idee vom Indianer Spielen toll. Die Autofahrt entpuppt sich als ewiges Stehen im Stau und das Aufbauen der Zelte bei Regen und Sturm strapaziert die Nerven noch mehr. Als auch noch das Zelt einstürzt, reicht es der Mutter. Die Eltern geraten in Streit, eine Situation, die die Kinder kaum kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lauras Stern Regie: Maya Gräfin Rothkirch, Mária Horváth Drehbuch: Michael Mädel, Anne Goßens, Monika Zessnik