Junior 15:00 bis 15:15 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen? F, D 2011 Stereo 16:9 Merken Sherlock Yack freut sich auf ein gutes Essen in Pandas Restaurant. Doch daraus wird heute nichts. Das Lokal ist geschlossen, weil in der Nacht ein schwerer Ast auf das Dach gefallen ist und dabei der Herd zerstört wurde. Hermione findet heraus, dass es sich nicht um ein Unglück handelt, sondern jemand vorsätzlich an dem Ast gesägt hat. War es vielleicht der Waschbär, der dem Panda Kunden für seinen Sushi-Express abwerben wollte? Aber warum scheint Frau Panda so gar nicht unglücklich über die Vorfälle? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Uter (Sprecher Känguru) Sprecher: Rainer Schmitt (Sprecher Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory