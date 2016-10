Junior 13:00 bis 13:25 Trickserie Tosh Der abenteuerliche Camping-Trip D, IRL, S 2002 Stereo Merken Sophie, Tosh, Herman und Fred fahren zum Zelten. Als ein Unwetter los- bricht, schlagen sie die Zelte in einer Turnhalle auf. Inzwischen sucht Ralph verzweifelt nach den Vermißten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The World of Tosh Regie: Ray Kosarin Drehbuch: Todd Thicke Musik: Mikael Sundin Altersempfehlung: ab 6