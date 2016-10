Junior 11:00 bis 11:25 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Spike, das Drachenpony USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Während der großen Drachenwanderung macht sich Spike auf den Weg, um sich seinen Artgenossen anzuschließen. Er will nach seinem eigentlichen Ich suchen und hofft, bei den Drachen Antworten auf seine Fragen zu finden. Die Ponys lassen ihn zwar ziehen, folgen ihm aber. So können sie ihn vor den rüpelhaften Spielen der Drachen schützen und am Ende sogar retten. Spike beschließt, lieber bei den Ponys zu bleiben, denn dort fühlt er sich aufgehoben und sicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Regie: James Wootton, Jayson Thiessen Altersempfehlung: ab 6