Junior 07:00 bis 07:10 Trickserie Wickie und die starken Männer Folge: 77 Ein lauschiges Plätzchen D, F, AUS 2014 Stereo 16:9 Merken Wickie, der Sohn des Wikingerhäuptlings von Flake, ist klein und schmächtig so hat er es schwer, ein furchterregender Wikinger zu sein. Bis ihn sein Vater eines Tages auf eine weite Abenteuerreise mitnimmt. Dabei stellen die Wikinger schnell fest, dass der kluge Junge eine große Hilfe ist. Denn mit Cleverness und Köpfchen hilft er seinen Freunden immer wieder aus so manch gefährlicher Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wickie und die starken Männer Regie: Eric Cazes, Mario Von Jascheroff Drehbuch: Bruno Dupuis, Mario Von Jascheroff Musik: Valmont Lou Loussier

