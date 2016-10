Cop Grimaldi führt ein Doppelleben: Für Tipps an die Mafia kassiert er haufenweise Geld, seine Sex- und Machtfantasien lebt er bei einer Prostituierten aus. Zuhause gibt er den braven Ehemann. Als er für die Mafia die Killerin Mona töten soll, gerät sein Betrugsspiel aus den Fugen. Denn Mona dreht den Spieß um und benutzt ihn für ihre Rache. Hervorragender Mafia-Thriller in Film-noir-Manier. In Google-Kalender eintragen