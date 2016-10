Sky Emotion 16:50 bis 18:20 Drama Camilla CDN, GB 1994 Nach einer Vorlage von Ali Jennings Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Ehe zwischen der Musikerin Freda (Bridget Fonda) und Ehemann Vincent (Elias Koteas) ist die Luft ziemlich raus. Ein gemeinsamer Urlaub soll als Therapie dienen. Doch als Freda die wesentlich ältere Geigerin Camilla (Jessica Tandy) kennenlernt, stellt sich ihr Leben auf den Kopf. Die beiden Frauen entschließen, gemeinsam nach Kanada durchzubrennen, auf der Suche nach Selbstverwirklichung, unerfüllten Träumen und neuen Chancen. - Liebevoll inszeniertes Roadmovie mit einer grandiosen Jessica Tandy in einer ihrer letzten Rollen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jessica Tandy (Camilla Cara) Bridget Fonda (Freda Lopez) Elias Koteas (Vincent Lopez) Maury Chaykin (Harold Cara) Graham Greene (Hunt Weller) Hume Cronyn (Ewald) George Harris (Jerry) Originaltitel: Camilla Regie: Deepa Mehta Drehbuch: Paul Quarrington Kamera: Guy Dufaux Musik: John Altman, Daniel Lanois, Stephen Endelman Altersempfehlung: ab 6