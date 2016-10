Niederlande 2 14:25 bis 15:20 Sonstiges Spoorloos Uitzonderlijk tweelingenverhaal NL 2016 HDTV Merken Emelie is al 28 jaar als ze ontdekt dat ze de helft is van een tweeling. Haar zus Lin woont slechts 35 kilometer bij haar vandaan, maar de meisjes groeien op zonder te weten van elkaars bestaan. Emelie en Lin worden geboren in Indonesië en los van elkaar geadopteerd door Zweedse ouders. De tweeling weet sinds kort dat ze een broer hebben die in Nederland woont. Als Spoorloos hem vindt, blijkt hij een grote verrassing in petto te hebben voor z'n zussen. Emelie kent in Zweden een gelukkige jeugd die wreed wordt verstoord als haar adoptiebroer en adoptievader kort na elkaar overlijden. Hun dood leidt ertoe dat ze zich gaat verdiepen in haar afkomst. Door haar zoektocht komt ze Lin op het spoor, die dus een tweelingzus blijkt te zijn. En alhoewel ze elkaar nooit hebben gekend, ontdekken ze al snel dat ze wonderbaarlijk veel gemeen hebben. Emelie en Lin besluiten samen op zoek te gaan naar andere familieleden en ontdekken dat een broer van hen, Tim, eveneens is afgestaan ter adoptie. Tim belandde in Nederland. Hij reageert opgewonden op het nieuws dat hij twee zussen heeft die in Zweden wonen. Tim wil z'n zussen graag ontmoeten en vertelt dat ook hij de helft is van een tweeling. Hij werd geadopteerd samen met z'n broer Mark. Nu de vier kinderen weten van elkaars bestaan, willen ze heel graag hun moeder uit Indonesië ontmoeten. Als Derk Bolt haar benadert, vertelt ze hem dat ze in totaal vijftien kinderen kreeg en dat ze een zeer bijzondere reden had om twee keer achter elkaar afstand te doen van een tweeling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos