Spiegel Geschichte 18:45 bis 19:30 Dokumentation The Seventies Krisenjahre USA 2015 1. Staffel, Folge 6: Die USA gehen hoffnungsvoll in die zweite Hälfte der 70er Jahre. Seit 1977 ist Jimmy Carter Präsident, doch die positive Stimmung verändert sich schnell. Das Land wird gebeutelt von der Energiekrise, gleichzeitig marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein und im Iran folgt Ayatollah Khomeini auf den Schah. Tom Hanks blickt zurück auf krisengebeutelte Jahre der Vereinigten Staaten. Originaltitel: The Seventies