Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:05 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Kriegsende GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Hitler ist tot, seine blind ergebenen Helfer haben den "Adlerhorst" und Berchtesgaden fluchtartig verlassen. Teile der Easy Company sollen in den Pazifik abkommandiert werden. Nur wenige dürfen endlich wieder heim zu ihren Familien. Auch Major Winters (Damian Lewis) Ersuchen wurde abgelehnt. Captain Speirs weigert sich, ihn des Kommandos zu entheben. - Vielfach prämierte Serie um den Kampf der Amerikaner in Europa im 2. Weltkrieg. Produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Aaron (Pvt. Robert Wynn) Doug Allen (Sgt. Alton More) David Andrews (General Elbridge G. Chapman) Eion Bailey (Pvt. David Kenyon Webster) Philip Barantini (Sgt. Wayne Sisk) George Calil (Pvt. James Alley) Michael Cudlitz (Sgt. Denver Randleman) Originaltitel: Band of Brothers Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Erik Jendresen, Erik Bork Kamera: Joel Ransom Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 12