Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:00 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Camp David USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Selina (Julia Louis-Dreyfus) nimmt mit ihrer Tochter Catherine (Sarah Sutherland) an einem vorweihnachtlichen Fest in Camp David teil. Indessen haben Amy (Anna Chlumsky) und Dan (Reid Scott) die schwierige Aufgabe, Jonah etwas menschlicher erscheinen zu lassen. - Preisgekrönte Comedyserie um den absurden Politik-Alltag einer überspannten US-(Vize)-Präsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy Brookheimer) Tony Hale (Gary Walsh) Reid Scott (Dan Egan) Timothy Simons (Jonah Ryan) Matt Walsh (Mike McLintock) Kevin Dunn (Ben Cafferty) Originaltitel: Veep Regie: Becky Martin Drehbuch: Rachel Axler Altersempfehlung: ab 12