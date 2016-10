Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Der Doppelgänger F, CDN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Von seinen Vorgesetzten betrogen und im Stich gelassen, verlässt Agent XIII (Stuart Townsend) den Secret Service. Auf der Suche nach Unterschlupf trifft er auf die schöne Öko-Aktivistin Betty Barnowsky (Roxane Mesquida). Die überredet XIII, der Organisation "The Veil" um Anführer Max Vargas (Bruce Ramsay) beizutreten. Die Aktivisten haben es mit einem mächtigen Gegner zu tun: dem Energiekonzern Hearpe, der aus wirtschaftlichen Gründen das Klima beeinflussen will. - Die zweite Staffel der mitreißenden Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Stephen McHattie (President Carrington) Greg Bryk (Amos) Vanessa Matsui (Laura Amos) Roxane Mesquida (Betty) Bruce Ramsay (Max Vargas) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Alain Tasma Drehbuch: Roger Avary, David Martínez Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 12