Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien Boardwalk Empire Die rechte Hand des Herrn USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Konflikt zwischen Chalky White (Michael Kenneth Williams) und Valentin Narcisse (Jeffrey Wright) nimmt an Heftigkeit zu. Aber Nucky Thompson (Steve Buscemi) weigert sich, seinem alten Geschäftspartner Chalky beizustehen. Julia (Wrenn Schmidt) muss unterdessen ihre Möglichkeiten abwägen, denn Gillian (Gretchen Mol) bringt den Sorgerechtsstreit um Tommy vor Gericht. In Cicero bietet Van Alden (Michael Shannon) derweil Al Capone (Stephen Graham) die Stirn und packt gegenüber O'Banion aus. - Die gefeierte, vielfach prämierte Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Michael Shannon (Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Stephen Graham (Al Capone) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Ed Bianchi Drehbuch: David Matthews, Jennifer Ames, Steve Turner, Nelson Johnson, Terence Winter Altersempfehlung: ab 16