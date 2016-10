Sky Atlantic HD 13:05 bis 13:55 Mysteryserie Twin Peaks Spuren ins Nichts USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Sheriff Truman (Michael Ontkean) und FBI-Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) tappen in der Mordsache Laura Palmer im Dunkeln. Auf den ersten Blick scheint Laura ein beliebtes und hoch anständiges Mädchen gewesen zu sein. Doch offenbar gab es Dinge in ihrem Leben, von denen nicht einmal ihre beste Freundin Donna (Lara Flynn Boyle) wusste. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Mädchen Amick (Shelly Johnson) Eric DaRe (Leo Johnson) James Marshall (James Hurley) Everett McGill (Big Ed Hurley) Originaltitel: Twin Peaks Regie: David Lynch Drehbuch: Mark Frost, David Lynch Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12