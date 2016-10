Classica 03:15 bis 04:35 Sonstiges Fiesta del Tango D 2011 Stereo 16:9 Merken Die bekanntesten Stars des argentinischen Tango-Szene treten anläßlich des hundertjährigen Jubiläums des berühmten Ballsaals "El Palacio" in Buenos Aires auf. Dort feierte in den 1920er und 1930er Jahren die Tango-Legende Carlos Gardel seine größten Erfolge. Die Elektrotango-Band "Otros Aires" bringt den Saal mit fetzigen Rhythmen zum Kochen, während "Café de los Maistros" die Klassiker zelebriert. Höhepunkte des Abends sind die Auftritte des populären Tango-Stars Rodolfo Mederos und von Teresa Parodi, der ehemaligen Sängerin der Astor Piazzolla Band. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: "Otros Aires" (Elektrotango-Band), Rodolfo Mederos, Teresa Parodi Originaltitel: Fiesta del Tango