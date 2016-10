Classica 00:10 bis 01:35 Musik Liederabend Thomas Hampson Robert Schumann: Liederkreis op. 35 / Dichterliebe op. 48 D 2007 Stereo 16:9 Merken In diesem Konzertmitschnitt aus dem Münchener Prinzregententheater singt Thomas Hampson, am Flügel begleitet von Wolfram Rieger, Werke von Robert Schumann (1810-1856): Liederkreis op. 35 (Texte von Justinus Kerner) und die aus 20 Liedern bestehende Urfassung des später als Dichterliebe op. 48 veröffentlichten Zyklus (Texte von Heinrich Heine). Der amerikanische Bariton Thomas Hampson, geboren 1955, ist einer der gefragtesten Sänger unserer Zeit. Sein Repertoire reicht vom Barock bis zur Moderne und umfaßt Oper, Oratorium und Lied, aber auch Musical und Operette. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Thomas Hampson (Bariton), Wolfram Rieger (Klavier) Originaltitel: Liederabend Thomas Hampson Musik: Robert Schumann