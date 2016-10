Classica 22:50 bis 00:10 Musik Mahler, Sinfonie Nr. 5 cis-Moll D 2011 Stereo 16:9 Merken Gustav Mahler (1860-1911): Sinfonie Nr. 5 cis-Moll. Paavo Järvi dirigiert das hr-Sinfonieorchester. Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals 2011 im Kloster Eberbach. Der österreichische Komponist und Dirigent Gustav Mahler führte die traditionsreiche Gattung der Sinfonie ins 20. Jahrhundert. Seine Werke sind heute Bestandteil des Standardrepertoires jedes großen Orchesters. Die Fünfte zählt zu den beliebtesten und meistgespielten Mahler-Sinfonien; weit über die Welt der Klassik hinaus bekannt wurde der 4. Satz "Adagietto" als Filmmusik in Luchino Viscontis "Tod in Venedig". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mahler: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll