Heimatkanal 02:35 bis 03:20 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 24 Der Tote im Berg D 2013 Stereo 16:9 Der Anruf eines offenbar schwer verletzten Mannes ist der Beginn eines langen, dramatischen und kräftezehrenden Einsatzes der Bergretter. Ein Erdrutsch hat auf einem abgelegenen Bergsee einen Mann in Seenot gebracht, der offenbar nicht schwimmen kann. In einer waghalsigen Rettungsaktion kann Andreas Marthaler den panischen Mann bergen. Doch woher kam der Notruf? Der Nichtschwimmer wird kaum in der Lage gewesen sein, ein Telefonat zu führen. Andreas Marthaler und Tobias Herbrechter machen sich auf die Suche nach dem mysteriösen Anrufer. Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Michael König (Peter Herbrechter) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel