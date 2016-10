Heimatkanal 23:20 bis 00:10 Familiensaga Forsthaus Falkenau Der Wald gehört den Kindern D 2002 Stereo Merken Tiefe Trauer bei den Rombachs: Den Tod ihrer Mutter Andrea verkraftet Katharina nicht und weigert sich zu sprechen. Gerade jetzt will Falco unter allen Umständen das Sorgerecht für seine Tochter. In seiner Verzweiflung scheint er zu allem bereit zu sein. Kann Martin ihn zum Wohle Katharinas davon überzeugen, daß es besser für sie wäre bei den Rombachs zu bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Michael Wolf (Markus Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Nicole Schmid (Ricarda Rombach) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Nikolai Bury (Peter Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowsky, Andreas Drost Drehbuch: Asta Scheib Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Bernhard Zeller