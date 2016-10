Heimatkanal 06:45 bis 08:05 Heimatfilm Nacht am Mont Blanc A, D 1951 Stereo 20 40 60 80 100 Merken An der französisch-italienischen Grenze kämpft Polizeioffizier Vigo gegen Rauschgiftschmugglern. Während seine Verlobte Monika im Berghotel auf ihn wartet, trifft sie dort zufällig ihren alten Jugendfreund Hans wieder. Am späten Abend verläßt Hans heimlich das Hotel, um eine Skitour in den Bergen zu unternehmen. Zur gleichen Zeit geschieht im Hotel ein Mord und nun wird er verdächtigt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dagmar Rom (Monika) Dietmar Schönherr (Vigo) Geraldine Katt (Frau Schnackendorf) Oskar Sima (Portier) Gerhard Deutschmann (Angelo) Baldur von Hohenbalken (Hans) Willy Danek (Polizeikommissar) Originaltitel: Night to Mont-Blanc Regie: Harald Reinl Drehbuch: Harald Reinl Kamera: Walter Riml Musik: Giuseppe Becce Altersempfehlung: ab 12

