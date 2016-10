Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 226 Femme fatale D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In Wismar tagt eine internationale Bankenkonferenz. Geladen ist auch der Direktor der niederländischen Zentralbank, Ruud Jonker. Seine Leiche findet die Polizei an der Steilküste, die große Summer Geld, die er bei sich führte, ist verschwunden. Die Spur führt zu den Mitarbeitern des Landhotels Sander, in dem der Tote residiert hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Heike Hanold-Lynch (Sandra Carstensen) Ronald Top (Ruud Jonker) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Hans-Christoph Blumenberg Drehbuch: Hans-Christoph Blumenberg Kamera: Klaus Liebertz Musik: Michael Dübe