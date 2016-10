Sky Krimi 13:00 bis 13:50 Krimiserie Küstenwache Folge: 248 Die Bernsteinhexe D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Freude hegen einen aberwitzigen Plan: Hermann Kleinwald und Meinhard Köster wollen den Schatz der Bernsteinhexe finden. Als sie fündig werden und ihren Bernsteinfund in ihr Boot heben, explodieren die Steine und Kleinwald stirbt an den ausströmenden Dämpfen. Küstenwache-Chef Ehlers und sein Team vermuten dahinter einen gezielten Anschlag auf Kleinwald. Was haben der Tote, sein vorbestrafter Freund Köster und die mysteriöse "Bernsteinhexe" mit dem Mordanschlag zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Lara-Isabelle Rentinck (Pia Cornelius) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Andreas Dobberkau (Marten Feddersen) Originaltitel: Küstenwache Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Werner C. Barg, Andreas Dirr Kamera: Christian Klopp Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12