Sky Krimi 06:20 bis 07:10 Krimiserie Heldt Folge: 2 Endlich frei! D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Während alle Teilnehmer auf einer Scheidungsparty Spaß haben, fühlt sich Miriam Karlsen unwohl und beobachtet. Zur gleichen Zeit ermittelt Kommissar Heldt dort wegen einer Diebstahlserie von Luxus-Autos. Plötzlich ruft ein Schrei Heldt zum Einsatz: Miriam Karlsen bricht in seinen Armen bewusstlos zusammen. Als Frau Dr. Holle in ihrem Blut Spuren von GHB feststellen kann, scheint klar: Irgendjemand wollte Miriam vergewaltigen. Eine erste Spur führt zu ihrem gewalttätigen Ex-Mann Justus Schiller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felix Vörtler (Carlo) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Julia Richter (Miriam Karlsen) Michaela Schaffrath (Tine Schütz) Gabriel Raab (DJ Marko Milowsky) Stefan Gebelhoff (Justus Schiller) David Rott (Yannik) Originaltitel: Heldt Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 340 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 100 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 100 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 100 Min.