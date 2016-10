RTL Crime 04:35 bis 05:25 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Hund, Katze, Mord Hund, Katze, Mord USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 32: Eine Frau ist aus ihrem Haus auf Prince Edward Island verschwunden. Auf einem Feld entdeckt man ihren Wagen - die Fenster von innen bespritzt mit Blut. Als man daraufhin nach ihrer Leiche sucht, findet die Polizei eine Plastiktüte mit Turnschuhen und einer blutigen Lederjacke. Doch nicht die Jacke selbst, sondern die weißen Haare auf ihr bringen die Ermittler weiter: Sie stammen von einer Katze. So soll dieser Fall der erste der Kriminalgeschichte werden, in dem tierische DNA dazu benutzt wird, ein Verbrechen aufzuklären... Szenenwechsel: Ein junges Paar aus der Vorstadt wird ermordet aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12