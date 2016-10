RTL Crime 23:15 bis 23:55 Krimiserie CSI: Vegas Zartbitter CDN, USA 2011 Stereo 16:9 Merken 12. Staffel, Folge 3: Statt in Romantik pur mündet ein Date von Nick in einem neuen Fall, der an die Verbrechen eines gefürchteten Mörderduos erinnert. Wenig später verschwindet eine junge Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Marg Helgenberger (Catherine Willows) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Frank Waldeck Drehbuch: Melissa R. Byer, Treena Hancock Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16

