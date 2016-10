RTL Crime 22:30 bis 23:15 Serien Person of Interest Sterben gibt es nicht umsonst USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 5. Staffel, Folge 10: Die Tarnung von Finch ist aufgeflogen. Zwar gibt sich Shaw die Schuld dafür, aber es war eine Unachtsamkeit von Harold selbst, der aus Sentimentalität in das Café gegangen ist, in dem er vor zehn Jahren zum ersten Mal mit Grace Kaffee getrunken hat. Das geheime Versteck ist ebenfalls aufgeflogen. Daher teilt sich das Team Maschine auf. Elias bringt Finch in Sicherheit. Root und Sameen sind das Empfangskommando für die bereits anrückenden Samaritan-Truppen, die als Mitarbeiter einer Firma namens "Temporary Resolutions" auftreten, während Reese und Fusco sich eben diese Firma ansehen wollen. Dort erwarten sie eine ganze Reihe von Samaritan-Agenten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) John Nolan (John Greer) Joshua Close (Jeff Blackwell) Originaltitel: Person of Interest Regie: Fred Toye Drehbuch: Andy Callahan, Melissa Scrivner-Love Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16