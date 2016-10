RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Odyssey In letzter Sekunde USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 2: Sgt. Ballard versucht weiterhin, auf ihrer Flucht unentdeckt zu bleiben. Gemeinsam mit dem jungen Malinesen Aslam reist sie mit den ihr feindlich gesinnten Tuareg durch die Wüste Malis. Ihre Auslieferung an die Terrorgruppe Ansar Dine steht kurz bevor. Mit seinem Verdacht bezüglich Societel wendet sich Peter an das Justizministerium. Kurz darauf wird ihm der Mord an einem Lieutenant angehängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Treat Williams (Stephen Glen) Originaltitel: Odyssey Regie: Peter Horton Drehbuch: Adam Armus, Nora Kay Foster, Peter Horton Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16