RTL Crime 17:10 bis 17:55 Krimiserie White Collar Im Paradies des Teufels USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 16: Vincent Adler, Neals alter Boss, ist in der Stadt und auf der Suche nach einem gesunkenen U-Boot aus dem zweiten Weltkrieg. Peter und Neal heften sich sofort an seine Fersen, schließlich hat Neal noch eine Rechnung mit Adler offen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Sharif Atkins (Clinton Jones) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Gloria Votsis (Alex Hunter) Originaltitel: White Collar Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Jeff Eastin Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12