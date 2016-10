Sky Action 23:00 bis 01:00 Thriller 187 - Eine tödliche Zahl USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Trevor Garfield ist Lehrer aus Überzeugung, bis er auf dem Schulhof von einem Schüler niedergestochen wird. Ein Jahr darauf lebt Garfield in Los Angeles, wo das Schulgelände einem Kriegsgebiet gleicht. Garfield ist jedoch entschlossen, nicht tatenlos mitanzusehen, wie sein Weltbild von Cahoten zerstört wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Trevor Garfield) John Heard (Dave Childress) Kelly Rowan (Ellen Henry) Clifton Gonzalez Gonzalez (Cesar Sanchez) Karina Arroyave (Rita) Tony Plana (Garcia) Lobo Sebastian (Benny) Originaltitel: One Eight Seven Regie: Kevin Reynolds Drehbuch: Scott Yagemann Kamera: Ericson Core Musik: Chris Douridas, Michael Stearns, David Darling Altersempfehlung: ab 16