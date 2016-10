Sky Nostalgie 18:45 bis 19:20 Abenteuerserie Zorro - Der schwarze Rächer Neue Besen kehren besser USA, F 1991 Merken Don Ignacio DeSoto, ein neuer Alcalde, tritt in Los Angeles seinen Dienst an. Er glaubt, sich die Menschen des Pueblos binnen weniger Monate Untertan machen zu können. Um nicht die Fehler seines Vorgängers zu wiederholen studiert er eifrig dessen Unterlagen. Und stößt dabei auf Zorro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Duncan Regehr (Don Diego de la Vega / Zorro) James Victor (Sergeant Jaime Mendoza) J.G. Hertzler (Alcalde Ignacio de Soto) Henry Darrow (Don Alejandro de la Vega) Juan Diego Botto (Felipe) Patrice Martinez (Victoria Escalante) Damien Thomas (Don Xavier Miguel Francisco Caroga) Originaltitel: Zorro Regie: Ray Austin Drehbuch: Johnston McCulley, Philip John Taylor Kamera: James Devis Musik: Jay Asher